مسؤول روسي: موسكو وطوكيو قادرتان على حل أي قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، إيجور مورجولوف اليوم الاثنين، أن موسكو وطوكيو قادرتان على حل أي قضية تتعلق بالعلاقات الثنائية إذا تم بناء الثقة بينهما، ولم تسمحا بتسييس المشكلات القائمة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مورجولوف قوله: "بالطبع، المهام التي تقف بيننا ليست سهلة، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار دائمًا المبادئ والتوجيهات التي اتخذت على أعلى المستويات، وهي توسيع نطاق التعاون العملي المتنوع، وبناء الثقة لرفع العلاقات إلى مستوى جديد نوعيًا، وإذا لم نسمح بتسييس بعض القضايا والأخذ بعين الاعتبار بالحقائق القائمة، أنا متأكد من أننا سنكون قادرين على حل أي مشكلات صعبة وتحقيق نتائج عملية".

يذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر- محل نزاعهما - التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تؤكد طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي)، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855، وقد جعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، غير أن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية ، أصبحت في حقيقة الأمر جزءاً من الاتحاد السوفيتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي.