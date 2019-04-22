«التعاون الإسلامي» تثمن المبادرة السعودية الإماراتية تجاه السودان بدعمها بـ3 مليارات دولار

ثمنت منظمة التعاون الإسلامي، المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية ، إلى السودان، بتقديم ثلاثة مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى حزمة مشتركة من المساعدات الإنسانية، لمساعدة السودان على تجاوز الأوضاع التي يمر بها حاليًا.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان الأحد أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن المنظمة تقدر الخطوة السعودية - الإماراتية، تجاه السودان ، باعتبارها نموذجًا تطبيقيًا في التضامن الإسلامي، أسهمت به دولتان عضوتان في المنظمة لمساعدة دولة عضوة ثالثة على الاستقرار وتجاوز الظروف التي تمر بها.

ونوه بسعي الدول الأعضاء في القيام بدورها الإنساني تجاه الدول الإسلامية الشقيقة، ومشيدًا بدور السودان كعضو فاعل في المنظمة.