العثور على أكبر اكتشاف أثري في اليونان في السنوات الأخيرة

عثر تحت شبكة مترو أنفاق في مدينة "سالونيك" اليونانية، على كنز استثنائي من القطع الأثرية القديمة، منها أكاليل الذهب والخواتم وتماثيل "آلهة أفروديت"، ووصفت الحفريات بأنها أكبر اكتشاف أثري في السنوات الأخيرة في اليونان.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أنه تم إيقاف العمل في شبكة المترو بسبب هذا العدد الهائل من المقتنيات التي عثر عليها أسفل شوارع ثاني أكبر مدن اليونان.

وعثر الأثريون على أكثر من 300 ألف قطعة أثرية من العملات والمجوهرات والتماثيل الرخامية والأمفورات والمصابيح الزيتية والمزهريات العطرية.

وأثناء بناء شبكة المترو، وجد علماء الآثار طريقًا مرصوفًا بالحجارة ويمتد عبر قلب سالونيك في القرن السادس الميلادي، وكذلك بقايا الفيلات والمحلات التجارية وورش العمل وكنيسة، كما تم اكتشاف أكثر من خمسة آلاف مقبرة، بعضها يحتوي على أكاليل ذهبية رائعة.