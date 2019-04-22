مقتل 45 شخصا في حوادث غرق مع بداية فصل الصيف في الفلبين

أعلنت الشرطة في الفلبين، اليوم الاثنين، عن مقتل 45 شخصا في حوادث غرق منذ بداية الصيف وحتى عيد الفصح.

وقال رئيس الشرطة، الجنرال أوسكار البيالدي، في بيان إنه تم تسجيل حالات الوفاة خلال الفترة من 5 أبريل حتى عيد الفصح، مضيفا إن الشرطة أبلغت أيضًا عن مقتل ثمانية أشخاص في 15 حادث سير منفصل خلال نفس الفترة.

وتظهر سجلات الشرطة أن حوادث الغرق وقعت في الشواطئ وحمامات السباحة والشلالات والأنهار، وكان من بين الضحايا أطفال في رحلات عائلية بسبب التيارات البحرية القوية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يموت حوالي 372 ألف شخص سنويا على مستوى العالم بسبب الغرق، وهو السبب الرئيسي الثالث للوفيات غير المتعمدة، وفي الفلبين يبلغ المعدل السنوي للوفيات بسبب الغرق ألفين و496 حالة سنويا، وفقا للسجلات خلال الفترة من 1980 إلى 2011.