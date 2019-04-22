قال مسؤولون في سريلانكا، اليوم الاثنين، إن الشرطة اعتقلت 24 شخصا على الأقل على صلة بسلسلة الانفجارات التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق بالبلاد وأسفرت عن مقتل 290 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 450 آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا، إن جميع الأفراد الذين اعتقلوا من السكان المحليين، ويجري استجوابهم من قبل إدارة التحقيقات الجنائية.

وارتفع عدد القتلى مع زيادة عدد الوفيات بين المصابين في المستشفيات والكشف عن عدد من الجثث.

ورفعت السلطات، صباح اليوم الاثنين، حظر التجوال الذي فرض في سريلانكا من المساء حتى فجر اليوم، فيما تظل المدارس والجامعات مغلقة في الوقت الذي علقت فيه البورصة عمليات التداول حتى إشعار آخر.

وظهرت، مع استمرار التحقيقات، أدلة جديدة تشير إلى أن 3 من إجمالي الهجمات على الأقل نفذها انتحاريون، وحددت السلطات حتى الآن سيارة فان يعتقد أن منفذي الهجمات استخدموها في تنقلاتهم والمنزل الذي أقاموا فيه في ضواحي العاصمة كولومبو.

وقال متحدث باسم القوات الجوية، إنه تم العثور على عبوة ناسفة داخل أنبوب بلاستيكي بالقرب من المطار، وتم نزع فتيلها في وقت متأخر من ليل الأحد.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجارات المتعددة. وقال رئيس الوزراء رانيل ويكر مسينج إنه سيسعى للحصول على الدعم من الخارج لمعرفة ما إذا كان المهاجمون على صلة بالإرهاب الدولي.

ووقعت الانفجارات خلال قداس عيد الفصح في الكنائس المسيحية في مدن نيجومبو وباتيكالوا وكولومبو وفي 3 فنادق خمسة نجوم في العاصمة.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 35 أجنبياً قتلوا خلال الانفجارات، بينما لا يزال 19 آخرون في المستشفى.