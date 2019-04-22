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المجلس الانتقالي السوداني يعفي 7 سفراء من مناصبهم ويقيل مدير إدارة الطيران الرئاسي


نشر فى : الإثنين 22 أبريل 2019 - 9:24 م | آخر تحديث : الإثنين 22 أبريل 2019 - 9:24 م

ذكر المجلس العسكري الانتقالي السوداني في بيان عاجل أصدره منذ قليل بأنه تم إعفاء 7 سفراء من مناصبهم، وإقالة مدير إدارة الطيران الرئاسي.

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