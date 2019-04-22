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نائب عراقي يحذر من عودة تنظيم داعش وتكرار سيناريو 2014

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 22 أبريل 2019 - 12:48 م | آخر تحديث : الإثنين 22 أبريل 2019 - 12:48 م

حذر النائب عن محافظة نينوي أحمد الجربا من عودة تنظيم داعش، موضحًا أن هناك مناطق بالموصل خالية تماما من الأمن العراقي.

وقال الجربا - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين -: "إنه من المحتمل إعادة سيناريو 2014 إن لم ترسل قوات أمنية إلى غرب الموصل"، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني في مناطق غرب محافظة نينوي غير جيد.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي قام بعمليات خطف واستهداف بعض القرى في قضاء البعاج ، حيث اضطر أهالي بعض القرى إلى النزوح منها مع بدء حركة قوية للدواعش خلال الأيام الماضية والحالية.

وأرجع الجربا عمليات الخطف التي يقوم بها التنظيم إلى عدم وجود أية قوات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في قضاء البعاج وناحية تل عبطه وقضاء الحضر، ومطار ثري الكراح.


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