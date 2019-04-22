مقتل عاملة إغاثة بريطانية في نيجيريا

تعرضت امرأة بريطانية تعمل لدى منظمة إنسانية للقتل على يد مسلحين أثناء قضاء عطلتها في منتجع سياحي بنيجيريا.

وقال نيل كيني جاير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميرسي كوربس"، في بيان يوم الأحد، إن "فاي موني" ومواطن نيجيري آخر قتلا في هجوم وقع في ولاية كادونا في شمال غربي البلاد يوم الجمعة الماضي.

وأضاف كيني جاير: "يعتصر الألم قلوبنا"، وكانت فاي متخصصًة في مجال التعليم والتواصل وعملت مع "ميرسي كوربس" لمدة عامين تقريبًا، وكرست وقتها لإحداث تغيير في نيجيريا، ودعم فرقنا والمجتمعات التي نعمل معها، كما لعبت دورا كبيرا في الجهود المبذولة لمواجهة خطاب الكراهية والعنف.

وقالت المفوضية البريطانية العليا في لاجوس، إنها على علم "بالحادث المأساوي"، وأنه تم إخطار أقرباء موني.

وأضافت البعثة على صفحتها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تعرب المفوضية العليا البريطانية عن خالص تعاطفنا وتعازينا العميقين لعائلتها وأصدقائها في هذا الوقت العصيب".

ونقلت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية عن الشرطة قولها "إن موني كانت ضمن مجموعة من 12 سائحًا سافروا من لاجوس، حيث قام مسلحون بخطف ثلاثة أشخاص، ولم تتوفر معلومات عن جنسيات المخطوفين".

وقالت منظمة "ميرسي كوربس" إن موني خريجة كلية لندن الجامعية وكلية لندن للاقتصاد، ودرست في العراق وعملت في كوسوفو لمحاربة الاتجار بالبشر.