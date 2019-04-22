روحاني يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني في طهران

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استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في طهران.

وكان خان بدأ أمس زيارة لإيران استهلها بالتوجه إلى مدينة مشهد المقدسة.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإنه من المقرر أن يبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها خان إلى إيران منذ توليه منصبه. ومن المقرر أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين.

تأتي الزيارة بعد تصريحات لوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي طالب فيها إيران باتخاذ إجراء ضد الجماعات الإرهابية التي يُعتقد أنها تقف وراء مقتل 14 جنديا باكستانيا الأسبوع الماضي.

وقال قريشي إن باكستان قررت إقامة سياج بطول 950 كيلومترا على حدودها مع إيران، كخطوة باتجاه تعزيز الأمن على الحدود.

وقال قريشي إن رئيس الوزراء "سيجري مناقشات مفصلة في إيران للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث".