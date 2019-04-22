وزير الثقافة الفرنسي: أنقذنا كاتدرائية نوتردام بالكامل تقريبا

وزيرة الشؤون الأوروبية: ماكرون سيطرح على أوروبا «آلية تعاون لحماية التراث المهدد»

بعد نحو أسبوع من حريق "كاتدرائية نوتردام" في باريس، لاتزال الجهود الفرنسية مستمرة في إعادة بناءها، فيما أكد وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، أن المعلم التاريخي "أنقذ بالكامل تقريبا" رغم وجود بعض "النقاط الهشة" في محيط السقف المعقود.

وقال ريستر في ساحة قصر "الأنفاليد" في وسط باريس، خلال أمسية موسيقية مكرسة للكاتدرائية، مساء أمس: "نوتردام اليوم أنقذت بالكامل تقريبا إذ أن كل النقاط الهشة المتبقية ومنها الجانب المسنن الشمالي والجانب المسنن الغربي، قد أصبحت آمنة ومستقرة وهذا أمر رائع"، مضيفاً "لكن تبقى نقاط هشة في السقف المعقود وتعمل فرق وزارة الثقافة والشركات على إزالة الركام وتغطية السقف تدريجيا، وعندها يمكننا القول إننا أنقذنا نوتردام كليا".

وتوالى على المسرح عشرات الفنانين خلال الأمسية من بينهم ميراي ماتيو وعازف البيانو الصيني لانج لانج، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، قال مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية سيتفان برن مستشهدا بأرقام من "مؤسسة التراث"، إن "300 ألف شخص قدموا تلقائيا تبرعات حتى لو كانت متواضعة من يورو أو يوروهين أو خمسة يوروهات. وقد وصل مجموعها إلى 20 مليونا".

في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو موشالان لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، أمس، الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقترح على الاتحاد الأوروبي إنشاء "آلية تعاون للتراث الأوروبي المهدد".

وأضافت موشالان أن "التراث لا يدخل في الصلاحيات الأوروبية لذا بادر الرئيس ماكرون إلى توجيه رسالة إلى نظرائه يقترح فيها عليهم إنشاء آلية تعاون للتراث الأوروبي المهدد تهدف إلى تقديم المساعدة وتشارك المهارات"، مشيرة إلى أنه "عندما يحصل حريق كبير في أوروبا قد تسمح هذه الآلية بإعارة طائرات لمكافحة الحرائق بين دول الاتحاد مع شبكة خبراء بالتصرف عند الحاجة".

فيما أوضح وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، اليوم، أنه دعا نظراءه الأوروبيين في لقاء مقرر 3 مايو المقبل، بكامل الطاقة الاستيعابية والسبل للاستفادة من خبرات دول الجوار لإعادة بناء كاتدرائية نوتر دام.