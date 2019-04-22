رئيس وزراء روسيا: هناك فرص لتحسين العلاقات مع أوكرانيا بقيادة زيلينسكي

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن هناك فرص لتحسين التفاعل بين أوكرانيا وروسيا، إلا أنها تحتاج إلى الصدق والنهج العملي وتحمل المسؤولية.

وقال ميدفيديف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إن هناك فرصا لتحسين التفاعل بين روسيا وأوكرانيا بقيادة الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي.. والشيء الرئيسي الذي أتمناه للقيادة الأوكرانية الجديدة هو التعقل فقط على هذا أساس هذا النهج حتي يمكن إعادة إحياء التفاعل الاقتصادي بين البلدين، مما يعني حل أصعب المشاكل الاجتماعية الحادة اليوم لملايين الأوكرانيين".

وكانت قد جرت أمس الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية، والتي تجري على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ بداية الأزمة عام 2014، حيث حصل زيلينسكي على 73% من أصوات الناخبين مقابل 25% حصل عليها بيترو بوروشينكو.. واحتفل زيلينسكي وسط أنصاره متعهدا بألا يخذل الشعب الأوكراني.