إطلاق سراح شابين اعتقلا على خلفية إطلاق نار على صحفية في أيرلندا الشمالية

قالت الشرطة، مساء الأحد، إنها أطلقت سراح شابين كانا قد اعتقلا على خلفية صلتهما بحادث إطلاق النار الذي راح ضحيته الصحفية ليرا ماكي، 29 عاما، خلال أعمال شغب في مدينة لندنديري بأيرلندا الشمالية بدون توجيه اتهامات.

وكانت ماكي تقف بالقرب من رجال الشرطة عندما أصيبت بطلق ناري عند حوالي الساعة 11 مساء، يوم الخميس الماضي في ضاحية كريجان. وتعرف المدينة بديري لدى القوميين الأيرلنديين وبلندنيري لدى الوحدويين البريطانيين.

وقال مدير مكتب التحقيقات جيسون مورفي في بيان: "مازلت أناشد الناس الذين كانوا في فاناد درايف وسنترال درايف مساء الخميس ولديهم لقطات مسجلة عبر الهواتف الخلوية من فضلكم. زوّدونا بما لديكم من مقاطع مصورة مسجلة عبر الهواتف الخلوية".

وقالت الشرطة يوم السبت إن الشابين يبلغان من العمر 18 و19 عاما، وجرى نقلهما إلى بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية للاستجواب.

ووصفت الشرطة الحادث بـ"العمل الإرهابي"، وتشتبه بأن له صلة بمجموعة تعرف باسم "الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد".

ويرفض الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 والتي وضعت حدا لـ3 عقود من الصراع الطائفي في أيرلندا الشمالية، والذي أودى بحياة أكثر من 3600 شخص، فهم يريدون أيرلندا موحدة.

وجاءت هذه الاضطرابات قبيل عطلة عيد الفصح حيث يقوم، وعلى نحو تقليدي، منشقون جمهوريون يريدون إعادة توحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا، بإحياء ذكرى انتفاضة عيد الفصح ضد الحكم البريطاني التي شهدتها البلاد عام 1916.