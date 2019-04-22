نصرالله يدعو شعوب العالم إلى رفض العقوبات الأمريكية على الدول

دعا حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، شعوب العالم إلى رفض السياسات الأمريكية المتمثلة بالعقوبات على الدول.

وقال نصرالله في كلمة متلفزة له عصر اليوم الاثنين " شعوب العالم ودول العالم مدعوة لرفض السياسات الأمريكية على إيران وغيرها".

وأضاف نصر الله "ترامب يريد معاقبة إيران وفنزويلا وسورية وما فشلوا في إنجازه عسكرياً يريدون الوصول إليه بالعقوبات، أين هو المجتمع الدولي والقانون الدولي والمواثيق الدولية؟ اليوم في ظل الإدارة الأمريكية نحن أمام شريعة غاب".

واستطرد نصرالله "بومبيو أعلن قبل قليل أن لا تمديد للإعفاءات التي كانت ممنوحة لبعض الدول التي تشتري النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية، وأكد أن واشنطن ستعاقب كل من لا يلتزم، وهناك مشكلة أمام القرار الأمريكي بأن الأسعار سترتفع في حال توقف العرض الإيراني، وهذا واحد من التحديات أمام القرار، لكن بومبيو تحدث عن وعود سعودية وإماراتية لتغطية النقص في أسعار النفط ".

ورأى نصر الله أن "الجماعات الإرهابية فكرها من فكر المؤسسة الدينية السعودية، ونفس الأفكار التي جئتم بها لقتل شعوب المنطقة تجعل هؤلاء ينقلبون عليكم وما جرى أمس في السعودية مصداق لمقولة طابخ السم أكله".

ونوه نصر الله "عندما يصل الشعب الفلسطيني إلى اليأس يمكن أن تفرض صفقة القرن، لكن طالما أنه يتمتع بالأمل لن يستطيع أحد فرض عليه شيء".

واستبعد نصرالله" شن إسرائيل حرب على لبنان". محذراً من أن " إسرائيل عدو طماع وطبيعته المكر والغدر وكل الاحتمالات يجب أن تبقى قائمة في حسابتنا".

من جهة أخرى، أدان نصرالله " المذبحة المهولة والمجذرة الكبيرة التي ارتكُبت بالأمس في سريلانكا ونضم صوتنا إلى كل الأصوات التي أدانت هذا الإرهاب المتوحش الذي لا يمت لا إلى الفطرة السماوية ولا إلى القيم الانسانية بأي صلة على الإطلاق".

وعن الوضع المالي وموضوع الموازنة في لبنان قال نصرالله " هناك إجماع في لبنان على أن هناك وضع مالي صعب ومأزوم، وهناك نقاش في توصيف هذه المسألة هل هي صعبة أو مستعصية، وهناك إجماع أيضاً على وجوب الحل كي لا نصل إلى الإفلاس والانهيار الاقتصادي".

وأعلن نصرالله أن حزب الله سيكون جزءاً من الدولة " وسنتحمل إلى جانب القوى السياسية جانب من المسؤولية بكل شجاعة وحكمة في المناقشة والتصويت بشأن الموازنة في مجلس الوزراء ولن نتهرب من المسؤولية"، مضيفاً " يمكن معالجة المشكلة والعبور من هذه الأزمة".