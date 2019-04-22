ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في كولومبيا إلى 19 قتيلا

أفادت تقارير إعلامية في كولومبيا اليوم الاثنين بأن حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي، الذي نجم عن هطول أمطار غزيرة وطمر ثمانية منازل بجنوب غرب البلاد، ارتفعت إلى 19 قتيلا.

وذكرت إذاعة "راديو كاراكول" أن العشرات من رجال الانقاذ يبحثون عن 25 شخصا آخرين مازالوا في عداد المفقودين.

واجتاح الانهيار الأرضي بلدة بورتاتشويلو جنوبي محافظة كاوكا أمس الأحد، حيث طمر المنازل وترك الضحايا مدفونين تحت الأوحال والأنقاض.

كما تم إغلاق جزء من طريق عموم أمريكا السريع الذي يربط كيتو عاصمة الإكوادور بمدينة كالي الكولومبية، وأعيد فتح الطريق في وقت لاحق.

وذكرت صحيفة "إل تيمبو" أن السلطات المحلية كانت قد حذرت قبل عام من احتمالات حدوث انهيارات أرضية في المنطقة، ولكن السكان المهددين بالخطر كانوا في انتظار الحصول على مساكن بديلة في أماكن أخرى.