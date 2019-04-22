الخارجية الألمانية: أحد ضحايا هجمات سريلانكا يحمل جوازي سفر ألماني وأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين أن أحد ضحايا الهجمات التي شهدتها سريلانكا أمس الأحد كان يحمل جوازي سفر، ألماني وأمريكي.

وأوضحت الوزارة اليوم أنه ليس هناك أية معلومات أخرى حتى الآن عن وجود ألمان آخرين بين الضحايا.

وبحسب بيانات الشرطة، لقى 290 شخصا على الأقل حتفهم إثر ثمانية تفجيرات شهدتها سريلانكا أمس الأحد في ثلاث كنائس وأربعة فنادق ومبنى سكني خلال الاحتفال بعيد الفصح، بينهم 35 أجنبيا ، فضلا عن إصابة نحو 500 شخص آخرين، أغلبهم لا يزالون بالمستشفى حتى اليوم.

وهناك كثير من المسيحيين بين الضحايا، حيث كانوا يحتفلون بصلاة عيد الفصح في الكنائس التي استهدفتها الهجمات.

وحملت الحكومة السريلانكية جماعة إسلامية متطرفة محلية مسؤولية الهجمات المروعة، موضحة أنه تم ارتكابها بمساعدة أجنبية.