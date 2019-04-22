«السياحة» تنظم ورشة عمل بين الشركات السياحة المصرية ونظيراتها البحرينية

نظمت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ورشة عمل بالقاهرة بين شركات السياحة المصرية ونظيراتها البحرينية؛ لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة بالجانبين، بالتنسيق مع سها الفار سفير مصر بدولة البحرين، وقد شارك بالورشة أكثر من 14 شركة بحرينية، علاوة على 16 شركة مصرية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتكثيف الجهود الترويجية في السوق العربي وجذب مزيد من السياحة العربية الوافدة لمصر، وبالتزامن مع استعداد الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة للمشاركة في فعاليات الملتقي العربي الدولي للسياحة والسفر ATM والمزمع عقده بدبى خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 1 مايو المقبل.

وخلال افتتاح ورشة العمل ألقى المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة كلمة رحب خلالها بالمشاركين في الورشة، مؤكدًا أهمية استمرار العمل مع الجانب البحريني، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

وأشار يوسف إلى أن عقد هذه الورشة يأتي تأكيداً على تفعيل التوصيات الصادرة عن اجتماع الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة في مجال السياحة والتي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بالبحرين.

وتنظم الهيئة برنامجاً سياحياً للمشاركين في هذه الورشة؛ لزيارة عدد من الاماكن السياحية والآثرية بمحافظات القاهرة والجيزة والغردقة.