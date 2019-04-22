الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على وزارة الاتصالات الأفغانية

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على مقر وزارة الاتصالات في وسط العاصمة الأفغانية، كابول، أمس السبت، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وأكد الأزهر - فى بيان - رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، التى تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.

كما تقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أفغانستان، رئيسًا وحكومة وشعبا، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.