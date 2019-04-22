نصرة الإسلام والمسلمين تتبنى هجمات في مالي ضد القوات الدولية

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أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المتطرفة مسؤوليتها عن عمليتين ضد القوات الدولية في مالي "مينوسما" الأحد.

وقالت الجماعة في بيانين منفصلين نشرتهما وسائل إعلام محلية في موريتانيا اليوم إنها شنت عمليتين استهدفتا القوات الأممية العاملة في مالي "مينوسما"، إحداهما على الطريق الرابط بين تمبكتو، وبمبار مودي، والثانية بين ادوينتزا وبوني.

وأوضحت أن العملية الأخيرة تم تنفيذها السبت، حيث تم تفجير عبوة ناسفة، أدت لمقتل جندي وإصابة أربعة آخرين.

أما العملية الأولى فكانت عبر كمين، وتم تنفيذها يوم 17 أبريل الجاري، وأدت لتدمير أو إعطاب خمس شاحنات.

وتضاف هذه العمليات إلى هجوم مسلح استهدفت قاعدة للجيش المالي بالقرب من الحدود مع موريتانيا أسفرت عن مصرع 12 جنديا ماليا أحدهم برتبة نقيب في الجيش.