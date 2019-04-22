إيران مستعدة لتوفير احتياجات باكستان من النفط والغاز

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين ، عن استعداد بلاده لتوفير حاجات باكستان من النفط والغاز وتنفيذ الخطوات اللازمة لربط خط انبوب الغاز مع باكستان، وأعلنا ايضا استعدادنا لزيادة صادرات الكهرباء الى باكستان بمقدار 10 اضعاف".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس روحاني مع رئيس وزراء باكستان عمران خان في طهران اليوم الاثنين بعد المحادثات التي جرت بينهما صباح اليوم الاثنين.

واوضح الرئيس روحاني بأن قضية أمن الحدود بين البلدين كانت من ضمن القضايا المطروحة على بساط البحث في محادثات اليوم،مضيفا" لقد شهدنا للاسف خلال الاشهر الاخيرة توترات في الحدود المشتركة بين البلدين من قبل الارهابيين وبطبيعة الحال فاننا نشعر بالارتياح لأن الجانب الباكستاني وصف الزمر التي تقوم بانشطة ارهابية صراحة بالارهاب ووعد بالتصدي لها".

وأضاف أن الطرفين اتفاقا على تعزيز التعاون الامني الحدودي بين البلدين وان نقوم بتاسيس قوات حدودية وامنية وقوة تدخل سريع مشتركة في الحدود للتصدي للارهابيين.

يشار إلى أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قد طالب إيران مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية التي يُعتقد أنها تقف وراء مقتل 14 جنديا باكستانيا الأسبوع الماضي،ويُشتبه في أنها تتمركز على الأراضي الإيرانية.

واوضح الرئيس روحاني "إنه وبغية تنمية العلاقات التجارية تباحثنا بشان تشكيل لجنة مقايضة للصادرات والواردات وتسويتها في حساب موحد.

وتابع أنه تم خلال محادثات اليوم بحث تطوير العلاقات من اجل ارساء الامن والاستقرار في افغانستان والمنطقة وكذلك حول اجراءات امريكا الخاطئة خاصة حول القدس والجولان والاساءة الى الحرس الثوري.

وقال الرئيس روحاني، اننا نشعر بالسرور لتصريح رئيس وزراء باكستان بان بلاده لن تشارك في أي تحالف للحرب وان ارادة البلدين مبنية على ارساء الامن والسلام في المنطقة كلها.