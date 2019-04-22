نشطاء المناخ يحتفون بالناشطة السويدية جريتا ثونبرج في لندن

احتفى الآلاف من المتظاهرين في لندن بالناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج، التي قالت إن "الإنسانية تقف عند مفترق طرق".

وقالت عند منطقة "ماربل آرش" بوسط لندن في وقت متأخر من أمس الأحد: "إننا نواجه الآن أزمة وجودية، وأزمة المناخ والأزمة البيئية التي لم يتم التعامل معها كأزمات من قبل".

وأضافت: "لقد تم تجاهل الأزمات لعقود طويلة، ولفترة طويلة جدا أفلت السياسيون والأشخاص الموجودون في السلطة دون أن يفعلوا شيئًا. لكننا سنتأكد من أنهم لن يفلتوا من ذلك بعد الآن".

تم بث خطاب المراهقة البالغة من العمر 16 عامًا على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل حركة (إكستينكشن ريبيليون) "تمرد ضد الانقراض" المعنية بالمناخ، التي تتظاهر في عدة مواقع عامة رئيسية في لندن منذ 15 أبريل.

وأعلنت الشرطة أمس الأحد أنه تم إلقاء القبض على 831 شخصًا على الأقل، ويواجه 40 منهم تهما تتعلق بالاحتجاجات.

وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية أن موقع ماربل آرش هو موقع الاحتجاج الوحيد الذي وافقت عليه الشرطة. لكن المتظاهرين تجاهلوا التهديد بالاعتقال واستمروا في الاحتجاج على جسر ووترلو وأوكسفورد سيركس.

وقال المتظاهرون إن بعض المحتجزين قد تم إرسالهم إلى أماكن بعيدة مثل برايتون وساوثهامبتون، على الساحل الجنوبي لإنجلترا، حيث نفدت زنزانات الاحتجاز في العاصمة، وفقًا لبرس أسوسيشن .

وتعهد محتجو "تمرد ضد الانقراض" بالاستمرار في التسبب في الاضطرابات حتى يتم تلبية مطالبهم، والتي من بينها إعلان الحكومة البريطانية عن حالة الطوارئ المناخية واتخاذ إجراءات لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025.