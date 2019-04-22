توقعات بزيادة إنتاج النفط في روسيا العام الحالي إلى 558 مليون طن

أشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في توقعات لها حول معدلات التنمية الاقتصادية للبلاد حتى عام 2022، أن عام 2019 سيشهد زيادة في معدل إنتاج النفط بما نسبته 4ر0% بالمقارنة مع العام الماضي ليصل حجم الإنتاج إلى 558 مليون طن (ما يعادل 4 مليارات و253 مليون برميل تقريبا).

وتؤكد الوزارة في تقرير لها "أنه من المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج النفط في عام 2019 ما قدره 558 مليون طن بعد أن بلغ في عام 2018 ما قدره 7ر555 مليون طن (ما يعادل 4 مليار و235 مليون برميل)،حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي عام 2022 من المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج النفط، وفقا للمتغير الأساسي، 560 مليون طن (ما يعادل 4 مليار و268 مليون برميل) وقبل حلول عام 2024 مامقداره 557 مليون طن (ما يعادل 4 مليار و245 مليون برميل).

وتشير الوزارة في تقريرها إلى أنه سيكون استنزاف الاحتياطات الاقتصادية والمربحة في مناطق إنتاج ذات بنية تحتية متطورة (سيبيريا الغربية وجبال الأورال والمناطق المحيطة بنهر الفولجا) هو أحد العوامل الأساسية المؤثرة على معدلات تطور هذا القطاع بالإضافة إلى تعويض الخسائر الناجمة عن ذلك على حساب زيادة مكافئ استرداد النفط في الحقول "الناضجة" وتوسيع مساحات الحفر.

كما سيتأثر هذا القطاع أيضا باستخدام تكنولوجيا جديدة وتدشين حقول جديدة تقع في مناطق بعيدة ذات ظروف عمل صعبة.