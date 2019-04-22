البحرية التايلاندية تبدأ في نقل منزل عائم قبالة جزيرة بوكيت

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بدأت البحرية التايلاندية، اليوم الاثنين، في نقل منزل عائم سابق التجهيز قبالة ساحل جنوب جزيرة بوكيت، يمتلكه زوجان أمريكيان من أصل تايلاندي يواجهان عقوبة الإعدام على خلفية تشييد المنزل.

وقالت البحرية إن جهود البحرية سوف تستغرق نصف يوم، حيث من المتوقع نقل المنزل للشاطئ بعد ظهر اليوم.

ويشير وصف المنازل العائمة إلى المباني المقامة خارج أي أراضي تمتلكها أي حكومة.

وكان الأمريكي تشاد الوارتوسكي البالغ 46 عاما، وشريكته سوبراني ثيبدت هما من شيدا المنزل.

وتم اتهام الزوجين، اللذين قاما بدعوة المواطنين للانضمام إليهما، وإقامة منازل عائمة في مقطع فيديو تم نشره الشهر الماضي، بانتهاك سيادة تايلاند عقب تشييد المنزل على بعد 26 كيلومترا قبالة جزيرة بوكيت.

وأكد الزوجان أنهما لم يخرقا قوانين تايلاند حيث أن المنزل يقع في المياه الدولية، ولكن السلطات التايلاندية تقول إنه يقع في نطاق المنطقة الاقتصادية الممتدة لمسافة 321 كيلومترا.