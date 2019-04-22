البعثة الأممية في ليبيا: الأولوية لوقف الحرب ومصرون على عقد الملتقى الوطني

قال مدير مكتب الإعلام ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العلم، إن الأولية لدى البعثة في الوقت الراهن هى وقف الحرب وإسكات صوت المدافع، مؤكدًا أن البعثة لازالت مصرة على عقد الملتقى الوطني الجامع فور توفر الظروف اللازمة لتنظيم الحدث.

وأضاف العلم، في تصريح لبوابة "الوسط" الليبية، الأحد، أن البعثة تعمل وفق قرارات مجلس الأمن، لكن الانقسام في المجتمع الدولي ومجلس الأمن "يحد من خيارات البعثة في إيجاد حل سريع لوقف الحرب الجارية منذ الرابع من أبريل الجاري جنوب العاصمة طرابلس".

وأكد العلم أن هذا الأمر لن يثني البعثة عن القيام بواجباتها في ليبيا، مشيرا إلى أن البعثة ومعها منظمات الأمم المتحدة الإنسانية تعمل بلا كلل من أجل مساعدة المدنيين العالقين في مناطق النزاع وأيضًا النازحين.