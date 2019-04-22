4 ملايين بريطاني يحملون «جين النحافة» الذي يحد من شهيتهم

أفادت دراسة طبية حديثة أن هناك ما يقرب من 4 ملايين شخص في بريطانيا من غير المرجح أن يزدادوا في الوزن بسبب حملهم لجين النحافة الذي يحد من شهيتهم.

وكشف علماء في جامعة "كامبريدج" البريطانية، أن هناك بالفعل أشخاص نحاف بشكل طبيعي ولا يضطرون إلى مراقبة وزنهم.. لقد وجدوا الآن جينًا محددًا يقولون أنه الأكثر أهمية في إبقاء الناس نحفاء .. وتشير البيانات إلى أن 6% من البريطانيين محظوظون لتمتعهم بحمل هذا الجين مما يقلل من فرصهم في أن يصبحوا بدناء .. كما أنهم أقل عرضة بنسبة 50 % للإصابة بمرض السكر النمط الثاني وأمراض الشريان التاجي.

ويمكن أن تؤدي النتائج إلى أدوية جديدة تحاكي التغيرات الجينية، مع الحفاظ على التبديل في الدماغ الذي يخبرنا بالتوقف عن الأكل قيد التشغيل.