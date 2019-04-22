اطلع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن مجلس الجامعة العربية خلال اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، أمس، على خطورة المرحلة المقبلة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وطالب عباس وزراء الخارجية العرب بوضع قرارات القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى تونس الشهر الماضى موضع التنفيذ، خاصة قرار توفير شبكة أمان مالية عربية لفلسطين فى ظل الظروف الصعبة والعقوبات التى تفرضها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الشعب الفلسطينى والقرصنة الإسرائيلية على عائدات أموال الضرائب.

من جانبه، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن زيارة الرئيس محمود عباس إلى مصر تعد بداية جولة مهمة وواسعة سيجريها أبومازن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الأحمد فى حديث لتلفزيون فلسطين: «أن لقاء أبومازن مع الرئيس عبدالفتاح السيسى سيكون بهدف التنسيق وتبادل المعلومات، ووضعه بصورة آخر المستجدات والمعلومات المتوفرة لدينا حول «صفقة القرن» والاجراءات التى بدأت القيادة بتنفيذها، وهى قرارات المجلسين الوطنى والمركزى، لافتا إلى أن الزيارة تأخذ شكلا مزدوجا باعتبار الرئيس السيسى رئيس الاتحاد الإفريقى».

وأكد أنه سيتم إجراء اتصالات مع جميع التجمعات الاقليمية والدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والدول الكبرى وأمريكا اللاتينية وافريقيا، وروسيا واليابان، وأن الهدف من هذا التحرك وضع الحقائق، فى ظل استمرار السياسات الاسرائيلية والأمريكية، وقال: «لن نتركهم يتحركون بشكل منفرد».

وتطرق الأحمد إلى صعوبة الأوضاع الفلسطينية، وقال: «اليوم نتقاضى 50% من الراتب، وقد لا نستطيع بعد ذلك أخذ 30%، إلا أن الرئيس أوعز بصرف من 60% إلى 70% الشهر المقبل بسبب قدوم شهر رمضان».