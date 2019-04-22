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رئيس مالي يعين وزير المالية السابق رئيسا جديدا للحكومة

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 22 أبريل 2019 - 7:12 م | آخر تحديث : الإثنين 22 أبريل 2019 - 7:12 م

عين الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كيتا رئيسا جديدا للحكومة وذلك بعد أيام قليلة من استقالة الحكومة.

وأعلن المكتب الرئاسي في باماكو على تويتر اليوم الاثنين أن الرئيس اختار وزير المالية السابق بوبو سيسيه لقيادة الحكومة وذكر المكتب أن سيسيه سيجري في غضون فترة قصيرة مشاورات مع الكتلة البرلمانية للحكومة والمعارضة لتشكيل مجلس الوزراء الجديد.

كان رئيس الوزراء سوميلو بوباي مايجا ووزراء حكومته أعلنوا استقالتهم مساء يوم الخميس الماضي، وذلك استباقا لطلب لسحب الثقة كانت الكتلة البرلمانية للحكومة وبعض أعضاء المعارضة سيتقدمون به يوم الجمعة الماضي.

يذكر أنه لم يتم ذكر سبب رسمي لاستقالة الحكومة، غير أن حكومة مايجا كانت تعرضت مؤخرا لانتقادات عنيفة بسبب استمرار تزايد العنف في وسط البلاد.


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