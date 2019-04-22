توقيف 6 أشخاص على خلفية الاعتداء على زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأنه جرى توقيف ستة أشخاص، بينهم عضو في الحزب الحاكم، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض.

وأكد عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم تورط أحد أعضاء الحزب في الاعتداء.

وكانت مجموعة من الأشخاص اعتدوا على كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أمس خلال مشاركته في جنازة أحد الجنود. ولم يتضح بعد الدافع وراء الاعتداء. وذكرت الأناضول أنه يجري استجواب المشتبه بهم في أنقرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن تحقيقا وافيا سيجري في الواقعة، وكتب على تويتر :"كلنا ضد كافة صور الإرهاب والعنف".

كان الجندي وثلاثة عسكريين آخرين لقوا حتفهم أمس الأول السبت خلال اشتباكات مع مسلحي "حزب العمال الكردستاني" المدرج على قوائم المنظمات الإرهابية، بالقرب من الحدود العراقية.

كان أردوغان قد وجه أكثر من مرة اتهامات لقليجدار أوغلو وحزبه بدعم حزب العمال، وذلك قبل الانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد نهاية آذار/مارس الماضي.