«العنف المروع» في سريلانكا يخيم على رسالة بابا الفاتيكان في عيد الفصح

خيمت سلسلة التفجيرات التي وقعت في سريلانكا واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق، اليوم الأحد، خلال احتفالات عيد الفصح وخلفت أكثر من 200 قتيل على رسالة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بمناسبة الفصح.

وقال بابا الفاتيكان أمام عشرات الآلاف من المسيحيين في الفاتيكان إنه شعر بـ"الألم والأسى" لدى سماعه أنباء وقوع سلسلة تفجيرات في سريلانكا في يوم الفصح.

وقال البابا: "أعرب عن ارتباط صادق مع المسيحيين الذين تضرروا وهم محتشدون للصلاة، ولجميع ضحايا مثل هذا العنف المروع".

كما أشار البابا إلى سورية واليمن وليبيا وبلدان أخرى في إفريقيا تعاني من الصراع وأيضا أوكرانيا وفنزويلا ونيكاراجوا، وذلك في رسالة "إربي إيتوربي" (للمدينة والعالم)، كما بارك الجموع التي احتشدت في ساحة القديس بطرس.

واحتفل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد بعيد الفصح -أهم أعياد الكاثوليكية- حيث ترأس قداسا في الهواء الطلق ويوجه رسالة سلام ومباركة عالمية.

وعادة ما يتم إطلاق الرسالة، التي تقدم أيضا عفوا عن الخطايا وفقا للكاثوليكية، من الشرفة المركزية لكاتدرائية القديس بطرس في عيد الفصح وعيد الميلاد وبعد انتخاب بابا جديد للكنيسة.

ويحتفل المسيحيون في عيد الفصح بقيامة السيد المسيح، بحسب الديانة المسيحية، وتشهد الأيام التي تسبق العيد عددا من الاحتفالات الرسمية.

ويوم الخميس الماضي، أدى البابا فرنسيس طقس غسل أقدام، والذي شمل هذه المرة 12 نزيلا في أحد السجون بالقرب من روما، في تقليد للإيماءة التي يعتقد أن المسيح فعلها مع تلاميذه الـ12.

وترأس البابا يوم الجمعة موكب درب الصليب، الذي يشهد مراسم ليلية يعاد فيها تمثيل معاناة السيد المسيح في يوم الصلب، وفقا للديانة المسيحية. وعشية عيد الفصح، حمل البابا فرنسيس شمعة مضاءة في الممر الرئيسي بكاتدرائية القديس بطرس في سبت النور.