البرلمان اليمني: عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم انتكاسة لعملية السلام

قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، اليوم الأحد، إن عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم انتكاسة لعملية السلام.

جاء ذلك خلال لقاء البركاني في الرياض، السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ولفت البركاني إلى ما وصفها بالإجراءات التعسفية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد مختلف الفئات اليمنية، وآخرها السعي لمصادرة ممتلكات أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع المجلس في مدينة سيئون واعتقال أقاربهم، مشيرا إلى أن ذلك لم يسبق له مثيل في التاريخ ويخالف كل المواثيق والقيم البرلمانية.

وشدد على أهمية استعادة الدولة وعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب وفق المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ومنها قرار 2216.

وحذر من أن عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يشكل انتكاسة لعملية السلام ويضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لا تحترم أي اتفاق ولا تلتزم به كما هي عادتها، بحسب وكالة أنباء (سبأ).

وعلى الرغم من دخول اتفاق ستوكهولم بين الأطراف اليمنية شهره الخامس، إلا أنه لم يتم تنفيذه، وسط اتهامات متبادلة من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن عرقلة تنفيذ الاتفاق الرامي إلى حل الوضع في محافظة الحديدة وتبادل قرابة 16 ألف أسير ومعتقل من الجانبين.