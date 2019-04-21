جولة إعادة بين بوروشينكو وزيلينسكي لحسم سباق الرئاسة في أوكرانيا

يتوجه الناخبون الأوكرانيون -اليوم الأحد- إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية للاختيار بين الرئيس الحالي بترو بوروشينكو والممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي، الذي يلعب دور رئيس خيالي في برنامج تلفزيوني شهير.

واحتل زيلينسكي، الذي أعلن خلال مناظرة الأسبوع الماضي أنه سيسعى "لتفكيك النظام"، المركز الأول في الانتخابات الأولية الشهر الماضي لكنه لم يحقق الأغلبية اللازمة للفوز المباشر.

وتوقعت استطلاعات الرأي فوز زيلينسكي في جولة الإعادة بعد أن قدم نفسه كبديل للمؤسسة السياسية التي تعاني منذ فترة طويلة من الفساد المستشري في البلاد.

وقال زيلينسكي في المناظرة مع بوروشينكو في استاد كييف الأوليمبي "أنا مجرد شخص، شخص جاء لتفكيك النظام". فيما اتهمه بوروشينكو "بالسخرية من البلاد".

وقاد بوروشينكو البلاد خلال أصعب فتراتها في تاريخ ما بعد الاتحاد السوفيتي، حيث قاتل الجيش الأوكراني الانفصاليين الموالين لروسيا بالقرب من الحدود الروسية على مدار السنوات الخمس الماضية.

ويحمل بوروشينكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية إراقة الدماء، فيما نفت روسيا مرارا تورطها المباشر.

وقتل حوالى 13 ألف شخص فى الصراع، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، واندلع التمرد بعد الإطاحة بسلف بوروشينكو المدعوم من الكرملين في تحول سياسي تجاه الغرب.

وفي الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع هذا الصراع، بدا بوروشينكو بطيئًا في سن الإصلاحات المتوقعة بعد الثورة الموالية للغرب التي أوصلته إلى السلطة.

وقال خبراء لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إنه في خضم الدمار الناتج عن الصراع، من المتوقع على نطاق واسع أن تواصل أوكرانيا نهجها المؤيد للغرب بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات المقبلة.