قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم قوات «الجيش الوطني الليبي»، إن قوائم القتلى في قوات العدو في طرابلس تتضمن جنسيات مختلفة، معقبًا: «لا نستغرب ذلك لأننا نقاتل تنظيم القاعدة الإرهابي، صاحب الهوية الإرهابية».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد، أنه «تم رصد مجموعة مليشيات تسيطر على بعض المستودعات القريبة من التجمعات السكنية، وتقوم بتخزين الأسلحة والذخائر فيها».



وتابع: «أعتقد أن مرحلة اتخاذ المدنيين كدروع بشرية قد بدأت بالفعل الآن في العاصمة، ولكن ضرباتنا دقيقة جدًا ومحدودة وبالتالي نستطيع تفادي إصابة المدنيين وحمايتهم خلال المعارك».



وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ«طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.



وأصدر الجيش الليبي الخميس الماضي، أوامر بالقبض على رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج وأعضائه، وعلى عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة ضد الدولة.



يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.