أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، اليوم الأحد، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية لمدة يومين.

وقالت العلاقات العامة بالجيش الكويتي، في بيان صحفي اليوم، إن التمرين سيبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، من الساعة 7 صباحا وًحتى 7 مساء.

وحسب البيان، يقام التمرين في ميدان الرماية البحري على مسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتداداً لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

وحذر البيان المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، من الاقتراب من منطقة التمرين حرصا على سلامتهم.