البرهان: دور المجلس العسكري مكمل لثورة الشعب السوداني

أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان رسميا اليوم الأحد، اعتقال الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وإيداعه الحبس, بجانب رموز من حزب المؤتمر الوطني, بينهم نائبه في الحزب احمد هارون والقياديان علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع.

وأكد أن السلطات وجدت في مقر إقامة البشير عند تفتشيه مبلغ سبعة ملايين يورو و (350 الف دولار) بجانب خمسة مليارات جنيه سوداني وتم تحويلها الي البنك المركزي , الامر الذي قال انه أسهم في هبوط الدولار مقابل الجنيه السوداني خلال الايام الفائتة، حيث تراجع سعر الدولار من 71 جنيه في السوق الموازية الي 47 جنيها .

وجدد البرهان في حوار تليفزيوني اليوم الأحد, تأكيده على استعداد الجيش تسليم السلطة فورا وعودته الي ثكناته حال اتفاق القوى السياسية على الفترة الانتقالية، كاشفا عن تسلم المجلس ما يزيد على المئة رؤية من قبل الاحزاب السودانية مشيرا إلى انه سيتم الرد عليها بنهاية الاسبوع.

وأكد البرهان رغبة المجلس في إدارة الفترة الانتقالية عبر حكومة كفاءات (تكنوقراط) لتهيئة البلاد للتحول الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع, لكنه رجع ولفت الي أن الخطوة متروكة لتوافق القوى السياسية.

وأكد برهان خلو المعتقلات من السياسيين بعد الافراج عنهم جميعا .

وفيما يتصل باعتقال رموز النظام السابق، قال برهان إن المجلس العسكري وزع قائمة بأسماء رموز النظام السابق في المطارات والمعابر البرية والبحرية، وأشار لاعتقال عدد كبير من رموز النظام، وأن المجلس وضع يده على حسابات تلك الرموز الداخلية وما يمتلكونه.

وعلى الجانب الاقتصادي، قال البرهان إن هناك اجراءات لفك الحظر عن القروض والمنح الدولية والاقليمية التي كانت معطلة خلال الفترة السابقة.

وشدد على حرص المجلس الابتعاد عن سياسية المحاور وقال انهم لن يقبلوا الاملاء والشروط وان سياستهم الخارجية ستبنى على مصالح الشعب.

وكشف البرهان عن دور مصر والسعودية لتخفيف القرار الافريقي القاضي بفرض عقوبات على الخرطوم في حال عدم الالتزام بتسليم الجيش السلطة لمدنيين خلال أسبوعين.

وبشأن قضايا السلام اكد البرهان تلقى المجلس اتصالات من حركات مسلحة ابدت رغبتها في احلال السلام مشيرا إلى وجود اتصالات للوصول الي اتفاق سلام.

يشار إلى أن الجيش السوداني أعلن الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وتشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولي ادارة البلاد لعامين كحد اقصى ووقف العمل بالدستور وحل البرلمان ومؤسسة الرئاسة و مجلس الوزراء والافراج عن المعتقلين السياسيين والاشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب حالة الطوارئ التي فرضها البشير.