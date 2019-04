أدان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التفجيرات التي شهدتها سيرلانكا اليوم.

وكتب «ترامب»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، «قُتل 138 شخصًا في سريلانكا، وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح خطيرة في هجوم إرهابي على الكنائس والفنادق».

وأضاف «الولايات المتحدة تقدم تعازيها القلبية لشعب سريلانكا العظيم»، متابعًا: «نحن على استعداد للمساعدة».

وشهدت سريلانكا، خلال الاحتفال بعيد الفصح، صباح الأحد، سلسلة هجمات إرهابية استهدفت كنائس وفنادق، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وإصابة العشرات الآخرين.

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help!