الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية بسريلانكا

أدانت الجزائر بشدة الهجمات الإرهابية الدموية التي استهدفت اليوم الأحد مصلين في الكنائس واشخاصا وسائحين أجانب في عدد من الفنادق بسريلانكا، وخلفت عشرات القتلى والمصابين.

صرح بذلك عبد العزيز بن علي الشريف، المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأضاف "هذا العنف الإرهابي الذي لا تبرره أي قضية كان انتهاكا لكل القيم الانسانية والدينية واستوقاف للمجتمع الدولي بشأن الضرورة الملحة للعمل أكثر على توحيد الجهود من أجل الخروج بمسعى فعال لمحاربة كل المتطرفين الذين يغذون العنف والإرهاب".