منظمة التعاون الاسلامي تدعو إلى تشجيع الشابات على العمل في العلوم والتكنولوجيا

دعت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد، جميع الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة للمشاركة في الجهود الدولية الرامية لتمكين وتشجيع الفتيات والشابات على الدراسة والعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يحتفل به المجتمع الدولي يوم الخميس الرابع من شهر نيسان/أبريل، والذي يقع في تاريخ 25 إبريل الجاري.

ودعا الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم الأحد، "الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية لتوفير برامج للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للمرأة، من أجل سد الفجوة القائمة بين تعليم النساء ومتطلبات سوق العمل، خاصة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتسم بحاجته الماسة إلى عدد كبير من المواهب، مما يشكل فرصة واسعة للشابات ذوات التأهيل العالي في مجال التقنية".

وأشار الأمين العام للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في سياساتها وبرامجها في هذا المجال، وحث "المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل توفير برامج للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشابات في مناطق النزاعات والأزمات ، خاصة الشابات في أرض فلسطين المحتلة وفي سورية واليمن والصومال والنيجر وتشاد وفي مخيمات الروهينجا وغيرها من الدول، مؤكدا دعم المنظمة للجهود المبذولة في هذا المجال".