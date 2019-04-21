الأحد 21 أبريل 2019 2:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع تغييرا وشيكا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

رئيس ألمانيا يعرب عن صدمته عقب تفجيرات سريلانكا: هجمات غادرة استهدفت مُصلين مسالمين

برلين - د ب أ:
نشر فى : الأحد 21 أبريل 2019 - 1:39 م | آخر تحديث : الأحد 21 أبريل 2019 - 1:39 م

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن صدمته العميقة إزاء سلسلة الهجمات التي شهدتها كنائس وفنادق في سريلانكا وأسفرت عن مقتل 185 شخصا، على الأقل، حتى الآن.

وصرح شتاينماير، اليوم الأحد: "أتابع في ذهول وصدمة شديدة الأخبار المروعة عن الهجمات الإرهابية الجبانة في سريلانكا التي راح ضحيتها كثير من الأبرياء، وأصيبت أعداد أكثر".

وأضاف الرئيس الاتحادي: "الشيء الخسيس على نحو خاص هو أن هذه الهجمات الغادرة استهدفت العديد من المصلين المسالمين في دور عبادة يوم عيد القيامة".

وأكد الرئيس الألماني أن بلاده تقف إلى جانب سريلانكا بعزيمة وإصرار "في مواجهة الإرهاب"، وأعرب عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين، وقال: "تعاطفي مع أقارب الضحايا وأصدقائهم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك