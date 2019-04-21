رئيس ألمانيا يعرب عن صدمته عقب تفجيرات سريلانكا: هجمات غادرة استهدفت مُصلين مسالمين

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن صدمته العميقة إزاء سلسلة الهجمات التي شهدتها كنائس وفنادق في سريلانكا وأسفرت عن مقتل 185 شخصا، على الأقل، حتى الآن.

وصرح شتاينماير، اليوم الأحد: "أتابع في ذهول وصدمة شديدة الأخبار المروعة عن الهجمات الإرهابية الجبانة في سريلانكا التي راح ضحيتها كثير من الأبرياء، وأصيبت أعداد أكثر".

وأضاف الرئيس الاتحادي: "الشيء الخسيس على نحو خاص هو أن هذه الهجمات الغادرة استهدفت العديد من المصلين المسالمين في دور عبادة يوم عيد القيامة".

وأكد الرئيس الألماني أن بلاده تقف إلى جانب سريلانكا بعزيمة وإصرار "في مواجهة الإرهاب"، وأعرب عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين، وقال: "تعاطفي مع أقارب الضحايا وأصدقائهم".