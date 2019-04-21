رئيس أساقفة كولومبو يدعو لمعاقبة المسئولين عن تفجيرات سريلانكا بلا رحمة

دعا رئيس أساقفة العاصمة السريلانكية كولومبو لمعاقبة المسئولين عن التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق بالبلاد اليوم "بلا رحمة".

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن الكاردينال مالكوم رانجيث دعا الحكومة السريلانكية إلى فتح تحقيق نزيه في الهجمات ومعاقبة المسئولين عنها بلا رحمة.

وكانت سلسلة تفجيرات قد حدثت في توقيتات شبه متزامنة استهدفت 3 كنائس، بينها كنيسة "ضريح القديس أنتوني" في العاصمة كولومبو، وثلاثة فنادق ، مما أسفر عن مصرع 160 شخصا وإصابة أكثر من 400 أخرين.

فيما أفادت تقارير وردت منذ قليل بوقوع انفجار سابع في "ديهويلا" بالقرب من العاصمة كولومبو.. وأعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فوري وإيقاف خدمات الرسائل وغلق إمكانية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي.