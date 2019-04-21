إحصائية: تراجع عدد العمالة المؤقتة في ألمانيا بنهاية عام 2018

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا انخفاض عدد العمالة المؤقتة في البلاد .

وجاء في إحصائية خاصة بالوكالة الاتحادية للعمل حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)على نسخة منها أنه بنهاية عام 2018 بلغ عدد العمال المؤقتين 773 ألف شخص، أي ما يقل عن العام الذي يسبقه بنحو 94 ألف شخص.

وبحسب الوكالة الاتحادية للعمل، بلغت نسبة العمالة المؤقتة ضمن إجمالي التوظيف 3 بالمئة تقريبا بنهاية العام الماضي.

وأوضحت الوكالة أن أغلب العمالة المؤقتة موجودة في قطاع الإنتاج، تليها سلسلة كاملة من وظائف قطاع الخدمات العامة في الاقتصاد والإدارة والدعاية وكذلك الضيافة والرعاية.