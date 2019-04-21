سريلانكا: نشر القوات الجوية والشرطة في المطار الدولي والقطارات بعد التفجيرات

ذكرت صحيفة (تايمز أونلاين) السريلانكية اليوم الأحد، أنه لن يُسمح للزائرين بدخول مطار باندارنيك الدولي بسبب الانفجارات الأخيرة التي وقعت في عدد من أنحاء سريلانكا صباح اليوم.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الضحايا في الانفجارات الست التي استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة - صباح اليوم - إلى 138 قتيلا.

وقال متحدث باسم المطار - لصحيفة (تايمز أونلاين) - إنه تم نشر القوات الجوية والشرطة وأفراد الأمن في المطار الدولي لاتخاذ إجراءات أمنية في المطار. وعلاوة على ذلك، تم الطلب من الركاب أن يكونوا حاضرين في المطار قبل أربع ساعات من مغادرتهم.

وفي الوقت نفسه ، اتخذت وزارة السكك الحديدية - أيضا - تدابير للامتناع عن قبول الركاب مع الطرود الكبيرة بسبب الوضع الحالي في البلاد.

وقال متحدث باسم إدارة السكك الحديدية إنه يجري حاليا إجراء عمليات التفتيش الأمني ​​من قبل مسؤولي السكك الحديدية وضباط الشرطة في القطارات.