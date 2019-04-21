موسكو: لا يوجد قتلى أو مصابين روس فى تفجيرات سريلانكا

قال السفير الروسي في سريلانكا، يوري ماتيري، اليوم الأحد، إنه لا يوجد مواطنين روس من بين القتلى والجرحى في تفجيرات سريلانكا.

وأشار السفير، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن ذلك يأتي وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن السلطات في سريلانكا، مضيفا "السفارة الروسية تتابع الموقف، حاليا".

وذكر مسؤول في شرطة سريلانكا، فى وقت سابق، أن 9 أجانب على الأقل قتلوا خلال التفجيرات التي هزت سريلانكا صباح اليوم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، قد ارتفع إلى مقتل 160 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا، وفقا لما نشرته قناة الأخبار الأولى السريلانكية.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن "6 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.