تقرير: تحقيق جديد يتعلق بمدير بفولكسفاجن للاشتباه في حصوله على مكافآت بصورة غير قانونية

أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد بأن مكتب الادعاء في مدينة براونشفايج، شمالي ألمانيا، فتح تحقيقا أوليا جديدا يتعلق بأحد مديري شركة فولكسفاجن لصناعة السيارات، وذلك بعد أيام من توجيه اتهامات رسمية لمارتن فينتركورن، الرئيس التنفيذي السابق للشركة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه تم إطلاق تحقيق جديد على خلفية شبهات بخيانة الثقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المدير هو واحد من أربعة مسؤولين تنفيذيين كان تم توجيه اتهامات رسمية لهم منتصف نيسان/أبريل إلى جانب فينتركورن.

وأكد متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الشركة على علم بالتحقيق، إلا أنه رفض التعليق في ظل استمرار الإجراءات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب الادعاء العام اليوم.

ووفقا للصحيفة، يتعلق التحقيق بمكافآت يُعتقد أن المدير حصل عليها بصورة غير قانونية بعد الكشف عن فضيحة انبعاثات مركبات الديزل.

وكان تم تسريحه في ذلك الوقت، إلا أنه وقع عقدا جديدا مع فولكسفاجن واستمر في تلقي مخصصات مالية شهرية.

ووفقا للصحيفة، حصل هذا المدير على مكافآت بقيمة 866 ألف يورو (974 ألف دولار) في الفترة من 2016 إلى 2018 .

ولفتت الصحيفة إلى أن مثل هذه المكافآت لا يمكن تبريرها، من وجهة نظر المحققين، بموجب العقد الجديد.