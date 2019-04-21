ارتفاع ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 138 قتيلا -بث مباشر

قتل ما لا يقل عن 138 شخصًا وجُرح المئات، اليوم الأحد، في سريلانكا في سلسلة تفجيرات استهدفت فنادق وكنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، بحسب ما أفاد مسؤولون في الشرطة والقطاع الصحي.

وقال المسؤولون إن تفجيرات وقعت في ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة بسريلانكا في عيد القيامة اليوم الأحد أسفرت عن مقتل 138 شخصا وإصابة أكثر من 400، بعد هدوء في الهجمات الكبرى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إنه في كنيسة سانت سيباستيان في كاتوابيتيا شمالي كولومبو، سقط أكثر من 50 قتيلا وأوضحت صور جثثا

على الأرض ودماء على المقاعد الخشبية وسقفا مدمرا.

وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، صورًا وفيديوهات للحادث حيث الدماء تلطخ جدران الكنائس.

ولم يتحدث المسؤولون عن هجوم إرهابي، لكن يبدو أن الانفجارات استهدفت الأماكن الدينية والاقتصادية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.