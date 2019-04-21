المجلس الانتقالي بالسودان: نتعجل تشكيل الحكومة المدنية ومنفتحون على كافة القوى السياسية

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق شمس الدين كباشي، أن المجلس يتعجل تشكيل الحكومة المدنية، وأنه منفتح على كافة القوى السياسية، منوها بوجود الكثير من نقاط الالتقاء بين الأحزاب المختلفة، وأن الاختلافات ليست كبيرة ويمكن تجاوزها.

وقال كباشي - في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأحد بالقصر الرئاسي بالخرطوم - إن المجلس يعمل على دراسة المقترحات التي قدمت من القوى السياسية، والتي تتناول إجراءات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة والمؤسسات في هذه الفترة، مؤكدا أهمية اللقاءات التي عقدت في هذا الصدد.

وأضاف: "المجلس لا يقيد أفق التفكير بما يتماشى مع مبادئ الثورة وقيم التوافق والإجماع التي نؤسس عليها للمرحلة القادمة"، مشددا على أن مفهوم الإقصاء السياسي ليس واردا.

وأكد كباشي، أن الاتحاد الأفريقي أبدى تفهما لما يجري في السودان، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتوجه وفد سوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشاد كباشي، بالدعم السعودي الإماراتي، والبالغ نحو 3 مليارات دولار، موضحا دوره الإيجابي في دعم الاستقرار الاقتصادي في السودان.

ونوه بأن إعلان السعودية والإمارات تقديم دعم للشعب السوداني بهذه القيمة، سيكون له أثر في تحسين الأداء الاقتصادي، لافتا إلى أن إيداع مبالغ بالعملة الصعبة رفع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار.

وقال كباشي إنه يجري العمل على توفير المزيد من المواد الغذائية والوقود والدقيق والأدوية، وتأمين الانسابية في تدفق السلع للمواطنين.