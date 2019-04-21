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الولايات المتحدة تدين تفجيرات سريلانكا وتعلن استعدادها لتقديم العون إلى التحقيقات

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الأحد 21 أبريل 2019 - 8:22 م | آخر تحديث : الأحد 21 أبريل 2019 - 8:22 م

أدانت الولايات المتحدة بشدة التفجيرات شبه المتزامنة التي وقعت في وقت سابق اليوم الأحد ضد بعض الكنائس والفنادق في سريلانكا، وأسفرت عن مصرع ما يزيد عن 207 أشخاص من بينهم عدد من الأجانب.

وذكر راديو // صوت أمريكا // في نشرته باللغة الإنجليزية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد مقتل عدد من الأمريكيين – لم يحدده – في هذه التفجيرات التي أدانتها بأشد العبارات.

وأعرب بومبيو عن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب سريلانكا - حكومة وشعبا - خلال معركتها ضد التطرف المقترن بالعنف واستعدادها لتقديم العون إلى التحقيقات الجارية لتقديم مرتكبي هذه التفجيرات إلى العدالة.

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