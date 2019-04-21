رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني يلتقي وفد «إعلان الحرية والتغيير»

التقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عمر زين العابدين مساء السبت، بالقصر الجمهوري بوفد قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال صديق يوسف ، القيادي في "تحالف الحرية والتغيير الذي يضم تجمع المهنيين وعددا من الأحزاب السياسية، في تصريح صحفي، إن اللقاء جاء استجابة لدعوة من المجلس العسكري الانتقالي وتناول الوضع السياسي الراهن و الحل الشامل لقضية السودان.

وأوضح يوسف أنهم أطلعوا المجلس على رؤيتهم للأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى كيفية استمرار التنسيق والتواصل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي للنقاش حول كيفية تسليم وانتقال الحكم لسلطة مدنية استجابة للحراك الجماهيري ومطالبه.