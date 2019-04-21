بومبيو يعلن وجود عدة أمريكيين بين قتلى هجوم سريلانكا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد ،وجود عدة أمريكيين بين قتلى سلسلة الهجمات وقعت في سريلانكا اليوم واستهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.

لكن الوزير الأمريكي لم يحدد عدد الأمريكيين الذين سقطوا في هجمات سريلانكا.

وأعرب بومبيو عن مواساته لأقارب الضحايا وأدان الجرائم بأشد العبارات، وقال في بيان إن مثل هذه الهجمات على الأبرياء هي هجمات على القيم العالمية، مشيرا إلى أنها تظهر الطبيعة الوحشية للإرهابيين المتشددين الذين يتمثل هدفهم الوحيد في تهديد السلام والأمن.

وتابع بومبيو أن حكومة بلاده وعدت سريلانكا بالمساعدة في تقديم الجناة إلى المساءلة.

كانت سلسلة الهجمات المدمرة على كنائس وفنادق في يوم عيد الفصح أسفرت عن مقتل 207 شخص على الأقل وفقا لبيانات الشرطة السريلانكية، كما أسفرت الانفجارات المنسقة عن إصابة أكثر من 500 شخص.