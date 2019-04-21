أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية، أنها ستستضيف غدا الاثنين اجتماعات الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دروتها الـ44 التي تنظمها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، برعاية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، عن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتية خالد الزيد قوله إن الاجتماع ستشارك فيه الجمعيات العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ومراقبون من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من الشركاء في العمل الإنساني.

وأشار الزيد إلى أن الاجتماع سيناقش تطورات الأوضاع الإنسانية في الدول التي تشهد أزمات إنسانية للعمل على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم عبر الشركاء في العمل الإنساني.

وأضاف أنه سيتم استعراض تقارير كل من مراقبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إضافة إلى تقرير اللجنة الإسلامية للهلال الدولي للأوضاع الإنسانية التي تشهدها المنطقة.

وذكر أنه ستتم مناقشة التدابير التشغيلية ذات العلاقة بمذكرة التفاهم بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية (ماجن ديفيد)، مبينا أن الدورة الحالية تهتم بتفاصيل الأوضاع الإنسانية المستجدة وأهمية التنسيق والترتيب لمواجهتها.

وأوضح أن الدورة تستهدف أيضا مناقشة الأوضاع الإنسانية في كل من فلسطين والصومال وسوريا والعراق واليمن وليبيا وجزر القمر والسودان، إضافة إلى أوضاع النازحين واللاجئين.

وبين الزيد أن الدورة تضم فعاليات مصاحبة منها افتتاح عدد من المعارض التي تعرض جهود الجمعيات الوطنية العربية وأنشطتها الفعالة في ميدان العمل الإنساني وخدمة المنكوبين، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل لبناء القدرات الاعلامية في مجال الاعلام الإنساني وحملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم.