ألمانيا تجري تحديثا لإرشادات السفر إلى سريلانكا

قامت وزارة الخارجية الألمانية بتحديث إرشادات السفر الخاصة بها بالنسبة لسريلانكا في أعقاب سلسلة الهجمات التي شهدتها كنائس وفنادق بالدولة الواقعة في جنوب آسيا، وأسفرت عن مقتل 187 شخصا على الأقل حتى الآن.

وكتبت الوزارة في إرشاداتها المحدثة اليوم الأحد: "المسافرون مطالبون بتجنب مواقع الهجمات على نطاق واسع ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والإبقاء على اتصال وثيق بشركات تنظيم الرحلات السياحية و شركات الطيران واتباع تعليمات قوات الأمن"، مؤكدة أن الوضع غير واضح ومربك.

وأضافت الوزارة: "من المتوقع أيضا اتخاذ إجراءات أمنية واسعة النطاق مثل أقامة حواجز، وكذلك حدوث تقييدات في حركة الملاحة الجوية وتكثيف ضوابط الرقابة قبل دخول مبنى المطار وقبل الإقلاع"، لافتة إلى أن الجيش والشرطة حاضران بشكل واضح.