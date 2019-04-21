توزيع نصف طن كباب بالمجان في مهرجان تركي

استمتع المشاركون في فعاليات أسبوع السياحة الـ43 بولاية أرضروم شرقي تركيا، بتناول نصف طن من الكباب المجاني.

وجرى توزيع نحو 500 كيلوجرام من الكباب على المواطنين مجانا، في إطار "مهرجان جاغ كباب والموسيقى الفلكورية"، في ختام في فعاليات أسبوع السياحة، بأحد ميادين مدينة أرضروم، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وشهد المهرجان الذي تخللته أنشطة متنوعة، وفقرات رقص شعبي، إقبالا كبيرا من الأهالي وزوار المدينة، الذين حرصوا على تناول الكباب، الذي أعده طباخو غرفة اصحاب المطاعم.

وقال مدير الثقافة والسياحة بالولاية، جمال ألماظ، إن أرضروم تعد الوطن الأم لـ"جاغ كباب".

ونوه أنهم يخططون لإعداد طن من هذا الكباب، على سيخ واحد، وتوزيعه على المواطنين، بعد شهر رمضان المبارك.

بدوره قال رئيس غرفة أصحاب المطاعم، زكي بنار، إنهم أقاموا الفعالية بالتعاون مع مديرية الثقافة والسياحة، بهدف التعريف بالـ"جاغ كباب" على أكمل وجه.

ولفت إلى أنهم حاولوا من خلال المهرجان التعريف أكثر بهذا الكباب ذو المذاق الشهي، على صعيد تركيا، والعالم.

ورغم أن "جاغ كباب" يخص ولاية أرضروم، لكنه يمتد إلى كل الولايات التركية، نظرا لتميزه عن غيره من أنواع الكباب، من ناحية الطعم والشكل والتقديم، ويشغل بال الزائرين الأجانب، الذين يقبلون على تناوله، حسب الأناضول.

ولإعداد الـ "جاغ كباب"، تُلف لحوم الخراف الطرية على سيخ كبير، يوضع بشكل أفقي، يدور فوق نار الحطب، ليقدم الكباب بشكل مميز، عبر أسياخ صغيرة، تقطع وتقدم حسب الرغبة.